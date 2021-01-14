بالفيديو.. ذهب لتفقد منزله فتفاجأ بعائلة من الأسود بداخله

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

استقبل بعض الزوار غير المتوقعين زوجين في جنوب إفريقيا عندما ذهبا لتفقد منزلهما، إذ وجدا عائلة من الأسود تتشمس في الفناء الخارجي.

وصُدم ديفيد دي بير وزوجته ماريسكا عندما وجدا نفسيهما وجهاً لوجه مع ستة أسود كبيرة كانت تتسكع في الفناء.

في البداية، لم تبد الأسود أي انزعاج لدى رؤية الزوجين ولكنها اضطربت عند سماع صوت إغلاق الباب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته "الديلي ميل" الأسود في نهاية المطاف وهي تبتعد من الفناء متجهة إلى الحديقة في بلدة Hoedspruit.

وقال ديفيد، إنه وصل مع زوجته إلى منزل والده للتحقق من سلامة العقار المعروض للبيع، فتفاجأ بأن عائلة الأسود قد انتقلت للعيش فيه.

وتتجول الأسود بحرية على مساحة تزيد على 5500 هكتار في الأدغال بين حديقة كروجر الوطنية ووادي نهر بلايد في جنوب إفريقيا.