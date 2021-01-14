ممرضة في الصفوف الأمامية لمحاربة كورونا تفوز بمليون دولار أمريكي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

فازت ممرضة في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كوفيد 19 في مستشفى بولاية كارولينا الشمالية بجائزة قدرها مليون دولار في اليانصيب.

وتلقت الممرضة تيري واتكينز، مكالمة تخبرها بأنها فازت بجائزة المليون دولار في 13 يناير ولكنها لم تصدق الأمر في الوهلة الأولى.

وكانت واتكينز، قد شاركت في يناصيب (Supreme Riches ) وحصلت على فرصة واحدة من بين أكثر من 513000 فرصة للفوز بثروة بقيمة 300 مليون دولار يوم الأربعاء.

وقالت واتكينز وفقًا لبيان صادر عن مؤسسة اليانصيب التعليمية في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية: "أنا ممتنة جدًا.. كنت أصلي من أجل الحصول على شيء ما لمساعدتي في هذه الأوقات العصيبة للوباء. انه حقا شيء عظيم أنا محظوظة جدا ".

وقال متحدث باسم مؤسسة اليانصيب التعليمية في نورث كارولينا إن مبيعات تذاكر اليناصيب تسمح بجمع أكثر من 725 مليون دولار سنويًا لدعم التعليم في الولاية.

وعندما سُئلت عن خططها لصرف المبلغ الكبير، قالت واتكينز أنها ستشتري منزلًا جديدًا، وستفكر في مشاريع أخرى لاحقاً."

واختارت واتكينز أخذ مبلغ إجمالي قدره 600000 دولار ليصبح 424500 دولارًا أمريكيًا بعد اقتطاع الضرائب الحكومية والفيدرالية المطلوبة، بدلاً من استلام المليون دولار في مبالغ سنوية متقطعة قدرها 50000 دولار سنويًا على مدار 20 عامًا، وفق موقع "إي بي سي".

وكان لديها خيار الحصول على جائزة المليون دولار كمكافأة سنوية من 20 دفعة قدرها 50000 دولار في السنة أو مبلغ إجمالي قدره 600000 دولار. فاختارت المبلغ المقطوع وحصلت على 424500 دولار بعد اقتطاع الضرائب الحكومية والفدرالية المطلوبة. وحصلت على جائزتها اليوم الخميس في مقر اليانصيب في مدينة رالي عاصمة كارولينا الشمالية.