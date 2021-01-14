شاهد.. أول طائرة كهربائية في العالم تطير بين دولتين شتاءً
حلم الأمس أصبح حقيقة، فهذه هي الطائرة فينيكس؛ أول طائرة كهربائية في العالم تطير بين دولتين في الشتاء.
والطائرة فينيكس تستطيع التحليق لما يزيد على 3 ساعات، بحسب موقع "السويد بالعربي".
وهي نتاج مشروع Green flyway؛ ساحة الاختبار الفريدة للطائرات الكهربائية والطائرات بدون طيار وسط السويد والنرويج بتمويل مشترك بين الدولتين.
شاهد.. أول طائرة كهربائية في العالم تطير بين دولتين شتاءًhttps://t.co/86OB6nZ8aI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IaTndyZuMO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 14, 2021
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