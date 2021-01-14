شاهد.. أول طائرة كهربائية في العالم تطير بين دولتين شتاءً

المصدر: البيان الإلكتروني

حلم الأمس أصبح حقيقة، فهذه هي الطائرة فينيكس؛ أول طائرة كهربائية في العالم تطير بين دولتين في الشتاء.

والطائرة فينيكس تستطيع التحليق لما يزيد على 3 ساعات، بحسب موقع "السويد بالعربي".

وهي نتاج مشروع Green flyway؛ ساحة الاختبار الفريدة للطائرات الكهربائية والطائرات بدون طيار وسط السويد والنرويج بتمويل مشترك بين الدولتين.