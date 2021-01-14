شاهد.. أول طائرة كهربائية في العالم تطير بين دولتين شتاءً

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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حلم الأمس أصبح حقيقة، فهذه هي الطائرة فينيكس؛ أول طائرة كهربائية في العالم تطير بين دولتين في الشتاء.

والطائرة فينيكس تستطيع التحليق لما يزيد على 3 ساعات، بحسب موقع "السويد بالعربي".

وهي نتاج مشروع Green flyway؛ ساحة الاختبار الفريدة للطائرات الكهربائية والطائرات بدون طيار وسط السويد والنرويج بتمويل مشترك بين الدولتين.

كلمات دالة:
  • النرويج،
  • السويد ،
  • طائرة كهربائية
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