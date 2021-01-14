نجاح أولى رحلات الطائرة بدون طيار الصينية متعددة الأغراض

المصدر: البيان الإلكتروني

وتتميز "WJ-700"، التي طورتها شركة الصين للعلوم وصناعة الطيران، بالسرعة العالية ومدى التحليق المتواصل الطويل في الارتفاعات العالية، وتجمع بين قدرات الاستطلاع والهجوم، كما يصل هذا الطراز من الطائرة إلى مستوى متقدم محليا ودوليا من حيث زمن الرحلة ومسافة الرحلة والحمولة وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسي.

يُذكر أن الطائرة “WJ-700" قادرة على هجوم مضاد للأرض والبحر وتوجيه ضربات دقيقة مضادة للإشعاع وغيرها من عمليات الضربات الجوية الدقيقة، وعمليات الاستطلاع والمراقبة واسعة النطاق، وف صحيفة "الشعب" الصينية.