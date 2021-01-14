حدائق مطرزة تنمو في فناجين شاي

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تنمو حدائق غريبة داخل أكواب الشاي الحريرية، التي تعمل على تطريزها الفنانة الروسية روزا أندرييفا، وهي مشاهد تنقلنا إلى حديقة خصبة في الطبيعة مليئة بالطحالب والحشائش والأزهار وحتى حبوب اللقاح العائمة، كما يظهر في لوحاتها المعروضة في مجلة «كولوسال» الفنية.

وكثيراً ما تضع أندرييفا أكواب شاي متشققة وسط اللوحة ربما كوسيلة لكسر الرتابة، لكن مطرزاتها الكثيفة الغنية بألوان الطبيعة تحافظ على رونقها وأناقتها حتى من دونها، وهي تعمد داخلها على الموازنة بين الغرزات الضيقة والأطراف السائبة، التي تشكل رؤوس أشواك وأزهاراً بنفسجية، مضيفة أحياناً حشرات طبيعة تتغذى على رحيق الأزهار.