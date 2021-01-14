بالفيديو.. هذه أول امرأة يتم إعدامها في أمريكا منذ نحو 70 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

نفّذت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أول عملية إعدام فدرالية في حق امرأة منذ ما يقرب من سبعة عقود، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان "تم إعدام ليزا مونتغومري (52 عاما) في سجن تيري هوت الأمريكي وفقا للحكم الذي أوصت به بالإجماع هيئة محلفين فدرالية وفرضته المحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الغربية من ميزوري العام 2007".

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد مهدت الطريق أمام إعدام مونتغومري رغم شكوك بشأنه صحتها العقلية، وذلك بعدما دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تنفيذ العقوبة.

ولم ينكر فريق الدفاع عن مونتغومري خطورة جريمتها. لكن محاميتها كيلي هنري، وصفت القرار، وهو الأول الذي يصدر بحق امرأة مسجونة منذ العام 1953، بأنه "ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية للسلطة الاستبدادية". وأضافت هنري "يجب أن يشعر كل من شارك في إعدام ليزا مونتغومري بالعار".

جريمة قتل

في العام 2004، رصدت مونتغومري التي لم تتمكن من إنجاب طفل، على الإنترنت ضحيتها التي تمتهن تربية الكلاب، وجاءت إلى منزلها في ميزوري بحجة شراء جرو، وقامت بخنق الحامل ثم شقت بطنها وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة. وحُكم عليها بالإعدام في العام 2007.

وفي سعيهم لتجنيبها عقوبة الإعدام، استحضر محامو ليزا مونتغومري التعديات الجنسية التي عانت منها في شبابها والإصابات في الرأس التي تعرضت لها. وأرسلوا الأسبوع الماضي طلبًا بالعفو للرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يرد على طلبهم.

وكان قاض قرر الاثنين إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق مونتغومري.

وجاء في قرار القاضي "تضم المعلومات المقدمة إلى المحكمة عدة أدلة على أن الحالة العقلية الحالية للسيدة مونتغومري منفصلة عن الواقع لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها".

لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار الثلاثاء وتركت الأمر للمحكمة العليا الأميركية التي قالت إنه يمكن تنفيذ الإعدام.

على الرغم من تراجع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة وحول العالم، استأنفت إدارة ترامب في يوليو الإعدامات فيدرالية بعد توقف دام 17 عامًا.

وتلقى عشرة أمريكيين حقنًا مميتة في تير-هوت منذ الصيف وتخطط إدارة ترامب، بالإضافة إلى السيدة مونتغومري، لإعدام رجلين من السود هذا الأسبوع: كوري جونسون يوم الخميس وداستن هيغز يوم الجمعة.

وشجب السناتور الديمقراطي ديك دوربين هذا الأمر على الإذاعة الوطنية العامة (NPR) قائلا: "في الساعات الأخيرة من رئاسة ترامب، كان هناك اندفاع مجنون لإعدام الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام منذ سنوات أو حتى عقود. إنه جنون".

مع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ، هناك احتمال إصدار قانون يهدف إلى إنهاء عمليات الإعدام الفيدرالية بمجرد أن يتولى جو بايدن منصبه.

بالفيديو.. هذه أول امرأة يتم إعدامها في أمريكا منذ نحو 70 عاماhttps://t.co/H9biNIofI7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0CnFjhSSNB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 13, 2021