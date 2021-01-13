تحذير للمصريين من الخروج إلى الأماكن المكشوفة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، المواطنين من الخروج إلى الأماكن المكشوفة على مدار الأيام المقبلة.

وأكد شاهين، بحسب موقع "اليوم السابع"، أن أصحاب الأمراض الصدرية يجب عليهم تجنب الوجود في الأماكن المفتوحة وعدم التعرض لنشاط الرياح وتجنب الخروج إلا للضرورة.

وناشد المصريين بتوخي الحذر بسبب نشاط الرياح، خاصة على الطرق المكشوفة والطرق الصحراوية.

ودعا إلى عدم الوقوف أسفل لوحات الإعلانات، في ظل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ناصحاً بالقيادة بهدوء على الطرق.

وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدءاً من اليوم وخلال الساعات المقبلة، حيث تشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وفرص أمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة الوجه البحري، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.