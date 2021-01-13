طلب غريب لعروس من زوجها يوم الصباحية

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت عروس زوجها بطلب غريب للغاية يوم الصباحية، طالبة منه إحضار والدتها للعيش معها لأنها لم تتعود على التكيف في أي منزل والدتها لا تكون فيه، حسب ما نقل موقع صدى البلد عن صحيفة " ميرور".

وأكد الشاب ذو الـ 23 ربيعاً أن عروسه بالفعل طيلة فترة الخطوبة كانت تخبره عن علاقتها الوثيقة بوالدتها، ولكنه ظن أنها علاقة طبيعية وأن كل البنات تربطهن بوالدتهن علاقة حب خاصة ولا يمكن لأي شخص التحكم في مداها.

ويضيف العريس أن زوجته طلبت منه قبل الزواج أن تزورها والدتها في المنزل يوما أو يومين في الأسبوع، بالطبع وافق الشاب وأكد أنه لن يحرمها على الإطلاق أن تزور والدتها.

وصدم الشاب بعد أول ساعات يمضيها في عش الزوجية بطلب زوجته أن يحضر والدتها للعيش معهما في نفس المنزل، مؤكدا أن الاتفاق لم يكن إقامة والدة زوجته معهما طيلة حياتهما، ولكن بعد بكاء وانهيار زوجته رضخ لطلبها واتصل بوالدتها لتحضر للعيش معهما.