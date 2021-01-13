حقيقة زواج ابنة ترامب من ابن مليونير سعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

في موجة الاضطرابات التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر أيام ولايته الرئاسية، انتشر خبر في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول إنه زوج ابنته تيفاني من ابن مليونير سعودي.

ونشرت بعض الحسابات المغمورة بعض الصور التي قالوا إنها من حفلة زفاف ابنة دونالد ترامب من شاب سعودي. وأشار البعض إلى أن العريس هو وليد الرشيد، ابن المليونير ورجل المصارف ومالك سفن شحن النفط الملياردير يوسف الرشيد المقيم في الولايات المتحدة.

وجاء في النص المرفق مع الصور التي انتشرت في فيسبوك وتويتر: "في هدوء تام، وبعد أحداث الكونغرس الساخنة وبمنتهى الاستغراب من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، تم زواج تيفاني ترامب".

وفي الحقيقة فإن الصور ليست ملتقطة من حفل زفاف، وليست لابن المليونير السعودي، بل هي صورة تجمع تيفاني بخطيبها اللبناني مايكل بولس.