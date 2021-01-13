"ميكي ماوس" يحتفل اليوم بالذكرى الـ91 لظهوره الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

تحل اليوم 13 يناير، الذكرى الـ91 للظهور الأول للشخصية الكرتونية الأكثر جماهيرية في العالم "ميكي ماوس"، والتي ظهرت للمرة الأولى عام 1930، حيث يعود أصله إلى فأر حقيقي في منزل والت ديزني الريفي، والتي سرعان ما رسمها الفنان أب أيوركس، وأصبحت الشخصية المحببة للصغار والكبار على حد سواء، بينما تحتفل الشخصية بعيد ميلادها في 18 نوفمبر من كل عام.

ملابس أنيقة، وتصرفات تشبه البشر، هي طبيعة "ميكي" رفيق الصغار الذي أثرى خيال الطفولة بالعديد من المغامرات مع صديقته «ميني ماوس» وكلبه «بلوتو» وأصدقائه «بطوط» و«بندق»، وكانت الشخصية في البداية صامتة لعدة سنوات إلى أن جاء صوت والت ديزني نفسه ليصاحب الأحداث.

وبدأت سلسلة الأفلام الكارتونية "ميكي ماوس" في الظهور قبل أكثر من 90 عاماً، وأضحت شهرتها غير مسبوقة إلى أن أصبحت اللوغو الرسمي لاستوديوهات ديزني، واستُخدم ككلمة السر في بدء العملية «نورماندي» عام 1944، خلال الحرب العالمية الثانية.

وعربياً، ظهرت القصة المصورة لميكي ماوس على صفحات مجلة سمير التابعة لدار الهلال المصرية عام 1958، وبعد عام واحد، أطلقت الدار مجلة "ميكي" التي واصلت الصدور حتى توقفت عام 2003.