المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

بعد بيانها الذي انتقدت فيه كوريا الجنوبية ووصفتها فيه بـ "الغباء"، ظهرت كيم يو-جونغ وهي تركض في الثلج بحذائها ذي الكعب العالي، خلف شقيقها كيم جونغ-أون عند وصوله إلى شمس كمسوسان.

وعرض فيديو جديد عالي الدقة لقناة KCTV هذا الصباح يظهر شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وهي تركض في الثلج خلفه، لكن ليس بالقرب منه، على عكس المسؤولين الآخرين.

يذكر أنه كان قد تم خفض رتبة شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المؤتمر الحزبي، الذي ختم أشغاله اليوم، ولم يتم إدراج اسم كيم يو-جونغ، كعضو أو عضو نائب في المكتب السياسي للحزب خلال جلسة اليوم السادس من المؤتمر الثامن للحزب الأحد الماضي.

شاهد.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تركض وراءه في الثلج بـ "كعبها العالي"https://t.co/IcGOMer00a#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JcdO8fEJTP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 13, 2021