غلاف لأحد مجلدات «تانتان» بأكثر من مليوني يورو في مزاد

المصدر: (باريس - أ ف ب)

تجري دار «أركوريال» غداً الخميس، مزاداً علنياً على رسم من عام 1936 للفنان إيرجيه، أعدّه لغلاف أحد مجلدات مغامرات «تانتان»، بعنوان «زهرة اللوتس الأزرق»، بقيمة قدّرت بأكثر من مليوني يورو. هذا الرسم الذي وُصف بأنه «قطعة استثنائية مميزة»، يظهر بطل الروايات المصوّرة الشهير مرتدياً زياً صينياً ومطلاً برأسه من جرّة، وقبالته تنين يتربص به.

ومن غير المستبعد أن يتجاوز هذا الرسم الرائع المشغول بالحبر الهندي والغواش والألوان المائية الرقم القياسي المسجل في مزاد للدار الفرنسية نفسها عام 2014 لمبيعات غلافات مجلّدات «تانتان»، ويبلغ 2.51 مليون يورو (متضمناً التكاليف). ويعتبر رسم «زهرة اللوتس الأزرق» إحدى روائع الرسام البلجيكي. ويمثل نقطة تحول في رسومه.

ونشرت رسوم هذا المجلد بين عامي 1934-1935 في مجلة «بوتي فانتيام» قبل إصدار المجلّد نفسه عام 1936. ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلّد نظراً إلى كلفة طباعته الباهظة، بل اختيرت بدلاً منه نسخة مبسّطة منه. ويحيط الغموض بهذا العمل المعروض للبيع في مزاد علني افتراضي بسبب الوباء، إذ يُروى أن إيرجيه قدّمه لجان بول، نجل ناشر «تانتان» لويس كاسترمان، البالغ في حينه سبع سنوات، حسب ما يؤكد ورثة الناشر.