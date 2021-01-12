وفاة طيار سوري يلقب بـ "الصاروخ الخامس"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وسائل إعلام سورية محلية، وفاة الطيار السوري المتقاعد عثمان إبراهيم أصفر، يوم السبت الماضي.

ويلقب الطيار السوري المتقاعد بـ "الصاروخ الخامس" بعد مشاركته في حرب أكتوبر 1973، ووقوعه في الأسر ثم تحرريه بعد ثمانية أشهر.

وقالت وسائل الإعلام السورية إن "الطيار الراحل توفي عن عمر 72 عاماً، واشتهر بلقب الصاروخ الخامس، بعد بث الإذاعة الإسرائيلية لقاء مباشراً معه عقب أسره، ليسأله المذيع عن عدد الصواريخ التي كانت طائرته من طراز ميغ تحملها، ليجيب الطيار الراحل، إن عددها 5، ما أثار استغراب المذيع الذي أخبره بأنه وفقاً لمعلوماته فإن هذا النوع من الطائرات يحمل 4 صواريخ فقط، ليقول أصفر.. أنا الصاروخ الخامس، ووفق المراجع فإن إذاعة الاحتلال الإسرائيلي قطعت اللقاء فوراً بعد جملته الشهيرة تلك".