وفاة الطفلة هند البلوشي محاربة السرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الطفلة العمانية هند البلوشية محاربة السرطان متأثرة بمرضها أمس الاثنين، والتي كانت قد استقبلتها حرم السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله في قصر البركة العامر بولاية السيب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للقاء السيدة عهد البوسعيدية حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان بالطفلة العُمانية محاربة السرطان هند قبل أيام من وفاتها.

وكانت حرم السلطان العماني قد حققت أمنية الطفلة هند البلوشية واستقبلتها في قصر البركة العامر في وقت سابق من الشهر الجاري.

وودع أهالي شناص أمس الطفلة الصغيرة هند البلوشية التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ونعاها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة بحزن وتأثر بقصتها البطولية.