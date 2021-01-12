شاهد.. نحت طرقات الرزق في برد "جوهرة تاج كشمير" القارس

المصدر: البيان الإلكتروني

يشقّون طريقهم وسط جليدٍ جعل من بحيرة دال في ولاية كشمير الهندية، مرجاً أبيض وقد ترامت أطرافه؛ إنهم الصيادون، الذي يشرعون في فصل الشتاء بتكسير طبقات الجليد بمجاديفهم وكأنّهم ينحتون لأنفسهم طرقات الرزق وسط برد قارس.

دال، التي تعدّ ثاني أكبر بحيرة في كشمير، هي واحدة من الأماكن السياحية حتى إنه قد أُطلق عليها تسمية "جوهرة تاج كشمير"، هذه البحيرة التي ما برحت تعدٌ مصدر رزق للكثير من السكّان الذي امتهنوا الصيد وجني النباتات المائية، وفق "يورونيوز".