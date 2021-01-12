بالفيديو.. نباهة سائق مترو تنقذ صبياً من موت محقق
نشر المكتب الصحفي لإدارة النقل في موسكو فيديو يظهر لحظة سقوط صبي على سكة الحديد أمس الاثنين في مترو أنفاق موسكو.
ويظهر الفيديو أن سائق القطار استطاع إيقاف سيره في اللحظة الأخيرة.
وجاء في بيان إدارة النقل أن بعد إيقاف القطار تمكن السائق من قطع الكهرباء عن السكة بسرعة، مما سمح بإنقاذ الصبي، وفق "روسيا اليوم"
بالفيديو.. نباهة سائق مترو تنقذ صبياً من موت محققhttps://t.co/qYMH9qWQPB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2dd4Frdge7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2021
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