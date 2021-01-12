تمثال نادر في بستان حمضيات

المصدر: (دبي - البيان)

عثر مزارعون في بستان حمضيات بالقرب من ساحل خليج المكسيك، على تمثال مذهل يبلغ ارتفاعه ستة أقدام لشخصية قد تمثل امرأة من النخبة. وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ إنه كان أول تمثال من هذا القبيل يتم العثور عليه في منطقة تُعرف باسم هواستيكا.

وقال المعهد إن تمثال المرأة له شعر منحوت بشكل متقن وعلامات تدل على مكانتها، وقد يعود تاريخها إلى حوالي 1450 إلى 1521. وفي حين أن الموقع الذي تم العثور عليه هو أقرب إلى موقع أثري قبل الإسباني إل تاجين، يُظهر التمثال بعض تأثيرات الأزتيك. ووجد المزارعون التمثال في يوم رأس السنة، وأبلغوا السلطات بسرعة.

والتمثال منحوت من الحجر الجيري يبلغ عرضه 60 سم وسمكه نحو 25 سم.