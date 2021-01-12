إضافة معاصرة على تصميم متحف لايتون هاوس

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يجري تجديد متحف لايتون هاوس، الذي يعد موقعاً لعجائب الفن والعمارة الإسلامية التقليدية، داخل حي كينسينغتون وتشيلسي في لندن، بإضافة لوحة معاصرة دائمة، حيث أفاد موقع «آرت نيوزبايبر» أنه ضمن أعمال تجديد المبنى التي بُوشر بها عام 2008 بكلفة 7.8 ملايين جنيه إسترليني، ستكون هناك جدارية بارتفاع 11 متراً مرسومة يدوياً على جدران سلالم حلزونية جديدة، هي خليط من الثقافتين الشرقية والغربية.

وذكر موقع «ذا آرت نيوزبايبر» أن العمل الذي يحمل عنوان «الوحدانية» بيد الفنانة شهرزاد غفاري، يتكون من ضربات فرشاة بالخط الفيروزي تشكل بمجملها موضوعاً مركزياً مستوحى من تصاميم البلاط التقليدية في القاعة العربية لمتحف لايتون هاوس، في وقت يتبنى شكلها المتصاعد الهيكل الحلزوني للسلالم، ويجري نسج كلمات مستمدة من أشعار جلال الدين الرومي في شكل مجرد في صهر للثقافتين الشرقية والغربية. وتعكس اللوحة أيضا شكل الحمض النووي الحلزوني، حيث يتحول الخط إلى حلزون مزدوج.

العمل جاء ضمن حملة تمويل بإدارة صندوق «أرت فند»، التي جمعت مبلغ 26538 جنيهاً إسترلينياً من أجل القطعة المركزية.