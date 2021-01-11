قرار من النائب العام المصري بعدم براءة متهمين عروا سيدة اعتذر لها السيسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بالطعن على الحكم ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم عام 2016.

ووجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن عضو هيئة الدفاع عن قضية سيدة الكرم إيهاب رمزي، قوله إن قرار النائب العام، بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرض سيدة الكرم، يجدد الأمل من جديد فى الحصول على الحقوق، ويثلج صدور الجميع، وخاصة أسرة السيدة المسنة التي تألمت من حكم تبرئة المتهمين.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن قضية سيدة الكرم، في مداخلة هاتفية تلفزيونية أن النائب العام حينما يصدر قرارا بالطعن يأتي لأنه يرى أن هناك عواراً، وأن الأمر يستحق للطعن، مضيفا: "النائب العام لو رأى الحكم كافيًا لم يكن ليتخذ هذا القرار".

ويأتي قرار النائب العام المصري، بعد الحكم ببراءة 3 متهمين بتعرية السيدة، سعاد ثابت، (70 عاما)، على خلفية شائعات حول علاقة عاطفية بين زوجة مسلم ونجل السيدة القاطنة بقرية الكرم، الكائنة في نطاق مركز أبوقرقاص بالمنيا، في مايو 2016.

وقال السيسي آنذاك إن ما حدث للسيدة المصرية "لا يليق أن يحصل في مصر، أو يتكرر مرة ثانية، أي حد هايغلط هايتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية متاخدش على خاطرها... لا نقبل أبداً أن يتكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب من الأسباب، محدش يقدر يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون يأخذ مجراه على أي عدد، كلنا نتحاسب، اللى يغلط يتحاسب".