فيديو مذهل لطيور تحلق في نظام بديعٍ محكم

المصدر:
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الطبيعة الساحرة بكل معانيها، تتجلى في هذه الفيديو البديع ، طيور تحلق في السماء بطريقة جذابة ومتناسقة في نظامٍ بديعٍ محكم، ، في صورة رائعة الجمال  تخطف القلوب وتحمل معها الجمال والحسن في السماء  فسبحان الله الخالق المصور .

قال سبحانه وتعالى {وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} .

 

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