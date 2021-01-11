فيديو مذهل لطيور تحلق في نظام بديعٍ محكم
الطبيعة الساحرة بكل معانيها، تتجلى في هذه الفيديو البديع ، طيور تحلق في السماء بطريقة جذابة ومتناسقة في نظامٍ بديعٍ محكم، ، في صورة رائعة الجمال تخطف القلوب وتحمل معها الجمال والحسن في السماء فسبحان الله الخالق المصور .
قال سبحانه وتعالى {وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} .
فيديو مذهل لطيور تحلق في نظام بديعٍ محكمhttps://t.co/nkkZyxWcWp#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/absHp3D6gc— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2021
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