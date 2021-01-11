فيديو مذهل لطيور تحلق في نظام بديعٍ محكم

المصدر: البيان الإلكتروني

الطبيعة الساحرة بكل معانيها، تتجلى في هذه الفيديو البديع ، طيور تحلق في السماء بطريقة جذابة ومتناسقة في نظامٍ بديعٍ محكم، ، في صورة رائعة الجمال تخطف القلوب وتحمل معها الجمال والحسن في السماء فسبحان الله الخالق المصور .

قال سبحانه وتعالى {وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} .