فيروس خفافيش جديد يظهر في فرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر فيروس خفافيش نادر في فرنسا وتسبب في وفاة شخص بعد إصابته بالفيروس.

وتوفي متقاعد فرنسي بسبب نوع نادر من داء الكلب يقال إنه أصيب به من الخفافيش التي كانت تعيش فوق سطح منزله.

وبحسب ما نشرته "روسيا اليوم" أن المركز المرجعي الوطني لداء الكلب أكد أن الرجل في الستينات من عمره تم نقله إلى مستشفى جامعة ليموج بفرنسا في أغسطس 2019.

واعتقد الأطباء أن الرجل تعرض للعض أو الخدش من قبل خفاش يعشش على منزله.



وتوفي الرجل بشكل مأساوي في المستشفى وذكر الأطباء في ذلك الوقت أن السبب الرسمي لوفاته هو التهاب في الدماغ، لكن خبراء طبيين قالوا إن السبب غير معروف.

ونظرا لعدم تفسير الأصل، تم إرسال العينات إلى مستشفى نيكر الباريسي ومعهد باستور، بهدف تحديد أسباب التهاب الدماغ.

وأظهر التحليل أنه أصيب بفيروس ليسا، وهو فيروس الخفافيش الأوروبي من النوع 1 (EBLV-1)، لدى الخفافيش وتم تشخيصه بأثر رجعي بعد حوالي عام من وفاته.

ووفقا للباحث لوران داشي في معهد باستور، فإن هذه الحالة هي الأولى لـ EBLV-1 المكتشفة في البر الرئيسي لفرنسا، وقال: "35 عاما مرت على آخر وفاة من هذا النوع في العالم، وفي فرنسا، هي بالفعل الأولى من نوعها".