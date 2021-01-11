إيقاف مجرمين في السعودية امتهنا سرقة المركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من الإيقاع بمجرمين امتهنا سرقة المركبات بأسلوب إجرامي متكرر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بحسب ما نشر موقع "سبق" الإخباري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر)، إثر تورطهما في ارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 50 ألف ريال.

وجرى إيقافهما واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.