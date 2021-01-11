فنان شهير يطالب بإطعام جسده للأسود بعد وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

أمنية غريبة طلبها فنان كوميدي بريطاني شهير وهي أن يتم إطعام جسده للأسود رأفة بالحيوانات الجائعة في حديقة حيوان لندن، غير أن حديقة حيوان لندن رفضت تحقيق رغبة «ريكي جيرفيه» الغريبة في أن تأكله الأسود لأنه ليس وجبة سليمة يمكن تقديمها للحيوانات.

وفكر نجم الكوميديا مؤخرًا في أمنيته للكيفية التي يفضل الموت بها، وقال إنه يرغب في إطعام جثته للأسود ليعطي شيئًا للحيوانات التي تعاني من الجوع ونقص الغذاء، وفقا لموقع صدى البلد.

وقالت «كاثرين إنجلاند» رئيس العمليات في ZSL London Zoo لصحيفة ذا صن: "أظن أن ريكي قد يكون طعامًا مرهقًا بعض الشيء بالنسبة لأسودنا.

وأضافت: إننا في حديقة الحيوان نكافح ماليًا بسبب الإغلاق، لذا إذا أراد أي شخص "فعل شيء ما "فنحن نرحب بالتبرعات التي ستساعدنا في إطعام أسودنا على نظام غذائي أكثر ملاءمة.

وأوضح ريكي سابقًا لكونان أوبراين: "اعتقدت أنه سيكون من الجيد إطعام الأسود في حديقة حيوان لندن، وأنه سيكون مفيدًا لهم، فالإنسان لا يرد أي شيء لمن حوله، إننا نأخذ كل شيء من هذا العالم، وكل ما نفعله هو لأنفسنا فقط، نحن لسنا حتى طعامًا لأشياء أخرى".

وحقق النجم ريكي جيرفيه نجاحًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية لمسلسله بعد الحياة على Netflix، في أواخر العام الماضي، وأكد أنه انتهى من كتابة السلسلة الثالثة، مما أعطى المعجبين نظرة خاطفة على السيناريو.