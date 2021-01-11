بعد إعلانه عن تدهور حالته الصحية.. الفنان علي حميدة يُنقل للعلاج

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، بعلاج الفنان علي حميدة على نفقة الدولة بعد مناشدته يوم أمس للتدخل في علاجه لعدم قدرته المادية.

يذكر أن الفنان قد أشار خلال مقابلة له في برنامج تليفزيوني إلى أنه يعاني من حصوة في المرارة أدت إلى انسداد، وحدوث مضاعفات صحية في القولون، مضيفاً أن إمكانياته المادية لا تسمح له باستكمال العلاج.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، أنه تم التواصل مع الفنان علي حميدة وسيتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر، للنظر في حالته من قبل فريق طبي من استشاريين بمختلف التخصصات.