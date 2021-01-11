شاهد.. الثلوج تشلّ اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

أدت العواصف الثلجية الشديدة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 34 ألف منزل في محافظة أكيتا شمالي اليابان، وتعمل شركة توهوكو للكهرباء على استعادة التيار الكهربائي وسط ظروف مناخية صعبة.

وحذر مسؤولو الطقس من تساقط المزيد من الثلوج في منطقة هوكوريكو ومناطق أخرى على امتداد بحر اليابان.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن نظام ضغط شتوي قوي وكتلة هواء شديدة البرودة تسببا في تساقط كميات كبيرة من الثلوج في منطقة هوكوريكو ومحافظة نييغاتا بشكل رئيسي.

وشهدت مدينة إيتويغاوا بمحافظة نييغاتا تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها 26 سنتيمترا بين الساعة الحادية صباحا والساعة الرابعة صباحا.

ونشرت وكالة الأرصاد الجوية معلومات عن تساقط كميات كبيرة من الثلوج يمكنها التسبب في حدوث اضطرابات هائلة في حركة المرور.

وتقول الوكالة إن نظام الضغط الشتوي من المرجح أن يستمر حتى صباح اليوم الاثنين. ومن المتوقع تساقط الثلوج بشكل رئيسي على المناطق المطلة على ساحل بحر اليابان من شمالي إلى غربي البلاد.

كما انه يتوقع تساقط الثلوج بشكل متقطع وغزير في منطقة هوكوريكو ومحافظة نييغاتا.

ويُتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى صباح غد الثلاثاء.

وقد بلغ سمك الثلوج بالفعل من مرتين إلى تسع مرات مستوى المتوسط السنوي في بعض المناطق الساحلية من منطقة توهوكو إلى منطقة تشوغوكو، بحسب موقع "اليابان بالعربي".