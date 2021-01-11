شاهد.. نافورة نار في بحيرة حمم

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد عامين من ثورانه الأخير، استيقظ بركان كيلوا في هاواي مرة أخرى.

أثناء التحليق فوق حفرة Halema'uma'u Crater، تمكن العلماء في المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية من ملاحظة فتح شقين يطلقان كميات كبيرة من الحمم المتوهجة في بحيرة تشكلت حديثًا.

يظهر الفيديو المذهل الذي نشرته مجلة (magazinegeo) تيارات من الحمم البركانية تتدفق في البحيرة وتشكل نافورة "مقببة"، وهي ظاهرة لوحظت بالفعل خلال الانفجارات السابقة.

أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن "النوافير المقببة تحدث عندما تخرج الحمم البركانية بسرعة من فتحة أو شق ضيق أو، كما في هذه الحالة، على سطح بحيرة الحمم البركانية".

"هذه الظاهرة تشبه إلى حد ما ينبوع ماء فوار".