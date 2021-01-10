امسك نفسك وإلا ستدفع 3 دولار.. شركة تعاقب موظفيها الذين يذهبون للحمام أكثر من مرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت شركة صينية على معاقبة موظفيها المتسكعين في دورات المياه بطريقة غريبة، حيث فرضت على الذين يذهبون إلى دورة المياه أكثر من مرة واحدة في اليوم، بدفع غرامة مقدارها 20 يواناً (3 دولارات).

وتعرضت شركة "أنبو للعلوم والتكنولوجيا" الصينية لانتقادات واسعة بسبب النهج الذي تتبعه في معاقبة الموظفين الذين يذهبون إلى الحمام أكثر من مرة واحدة في اليوم.

واعترفت الشركة التي تتخذ من مقاطعة غوانغدونغ مقراً لها، بفرض سياسة غريبة على موظفيها تقضي بعدم استخدام دورة المياه أكثر من مرة واحدة في اليوم. ووفقًا للإشعارات الصادرة عن الشركة والتي تم تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظفين ساخطين، تمت معاقبة سبعة موظفين على الأقل في 20 و21 ديسمبر الماضي. وأثار القانون غضباً عبر الإنترنت، لكن مسؤولي الشركة برروا قرار الإدارة الغريب، بأن العديد من الموظفين الكسالى يتذرعون بالذهاب إلى الحمام للتدخين والتملص من واجباتهم الوظيفية.

ووفقًا لسياسة الشركة، فإن العمال الذين يرغبون في الحصول على أكثر من استراحة لاستخدام المرحاض يوميًا، عليهم تسجيل أسمائهم لدى رئيسهم قبل زيارة الحمام، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي الإنترنت الصينيين أكثر.

ولفتت أنباء عقوبة الذهاب إلى دورة المياه انتباه مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي لبلدية دونغجوان، حيث بدأ المسؤولون هناك تحقيقاً في الأمر.

من الجدير بالذكر بأن الكثير من الشركات الخاصة في الصين تتخذ جميع أنواع الإجراءات الغريبة لتقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في الحمام إلى الحد الأدنى. ففي العام الماضي، قامت شركة بتركيب أجهزة ضبط الوقت على مقصورات الحمامات، وحظرت شركة أخرى استخدام الإنترنت في حماماتها، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.