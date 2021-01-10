قيمته 800 ألف دولار.. منبر مرصع بالذهب يثير حنق العراقيين

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار ظهور منبر مرصع بالذهب في إحدى دور العبادة، حنق العراقيين، واعتبروه استفزازاً وجريمة بحق الفقراء في البلاد.

وظهر المنبر الذي تقدر قيمته بـ 800 ألف دولار أمريكي في إحدى دور العبادة التي تم افتتاحها حديثاً، واعتلاه عدد من الخطباء البارزين.

وشن العراقيون في وسائل التواصل الاجتماعي هجوماً كبيراً على من أمر بصنع هذا المنبر المطلي بالذهب، في وقت يعاني معظم العراقيين من الفقر والفاقة، ويعاني البلد من أزمات اقتصادية ومالية متلاحقة.

وطالب عدد من المراجع بإتلاف هذا المنبر لأنه يعد "جريمة" بحق البلد وأهله، أو بيعه وإنفاق ثمنه على الفقراء.