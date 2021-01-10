طعن فتى في الأردن يشعل مواقع التواصل والتحقيقات تكشف عن مفاجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، يوم أمس السبت، فيديو يظهر فيه فتى تعرض للطعن. واتهم الفتى شخصاً بعينه بأنه قام بطعنه لوجود خلافات بينهما.

وتعقيباً على الفيديو، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه ورد بلاغ بتعرض حدث للطعن (وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي) حيث جرى التحرك للمكان وإسعافه للمستشفى وتقدم بشكوى ضد أحد الأشخاص.

وأضاف الناطق الإعلامي إنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وضبط الشخص الذي اشتكى عليه الحدث، والاستماع إلى أقواله، تولدت لدى المحققين شكوك بافتعال الحدث لتلك الحادثة، لوجود خلافات مع ذلك الشخص، كما وأيدت شهادة أحد الشهود تلك الشكوك بعد مشاهدته للحدث وهو يحمل اداة حادة في ذات المكان.

وأكد الناطق الإعلامي أنه بإعادة التحقيق مع الحدث، اعترف بقيامه بطعن نفسه من أجل الادعاء على ذلك الشخص بسبب خلافات سابقة، فيما بينهما وما زالت التحقيقات جارية.