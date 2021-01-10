مأساة زوجة عذراء بعد 12 عاماً من الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدمت زوجة مصرية إلى محكمة الأسرة بطلب الطلاق من زوجها بعد 12 عاماً من الزواج معللة ذلك بأنها مازالت عذراء حتى الآن.

قدمت محامية الزوج طلب الطلاق للمحكمة مشفوعاً بتقرير من الطب الشرعي يثبت صدق كلام المدعية.

قالت الزوجة وفق صحيفة الوطن : منذ ليلة زفافي، اكتشفت بأن زوجي يختلق المشاكل، والأعذار، والإرهاق، وفي اليوم التالي كنت أخجل من الموقف، أو أن أتحدث إليه، إلا أنه أخذ بتكرار تلك الأعذار، تحملت ذاك لمدة عام، ولم أنطق بكلمة واحدة، ولا نتقابل إلا أثناء تناول وجبة الغداء، أو العشاء وفي وجود إحدى عائلتينا،

واستمرت الأيام فيما بيننا، كل في غرفة منفصلة، باءت كل محاولاتي معه بالفشل، وعرضت عليه أن يتوجه لأحد الأطباء، فأنا زوجته، ويتوجب علي الوقوف بجانبه، إلى أن نجحت في إقناعه، ووقعت المفاجأة على رأسي كالصاعقة عندما أخبرها الطبيب بأنه يعاني من مرض نفسي، ولا يمكن له الزواج.

ومضت السنون، أتحمل عصبيته، واختلاقه للمشاكل، أبيت ليلتي، دامعة، أحلم بالأمومة التي تتمناها كل فتاة، أو حتى كلمة يرضيني بها، إلا أنه اعتبرني كتمثال خشبي، وكان مايؤلمني، ويمزق أحشائي، عندما يتساءل البعض عن عدم إنجابي طيلة هذه الفترة، وهمزات، وغمزات، تشير بأن العيب والتقصير مني، لم أحاول أن أرد على تلك الاتهامات، حفاظا على مشاعره، وتحيلت بالصبر إلى أن تأتي الأيام بجديد، لكن دون جدوى، لقد جرى العمر بي، وأتممت عامي الـ٣٩، غير أنه طيلة هذه الفترة أيضا يرفض الذهاب إلى الطب الشرعي، لذا تقدمت برفع دعوى ببطلان عقد الزواج، وتم عرضي على الطب الشرعي، والذي جاء تقريره بأنني مازلت عذراء، وتهرب هو من أن يذهب للكشف عليه.