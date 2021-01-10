الشامسي أول متأهلي المربع الذهبي في «فزاع لليوله»

المصدر: دبي - البيان

تأهل حميد الرزي الشامسي إلى المربع الذهبي في الحلقة السادسة من النسخة الـ 21 لبطولة فزاع لليوله والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، الذي يعد التظاهرة الشبابية الأبرز في إحياء الموروث الشعبي والمساهمة في نشره بين الأجيال.

وأصبح الشامسي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي «المربع الذهبي»، وذلك بعد تفوقه على عبدالله النقبي في المجموعة الخامسة للدور الثاني، بنتيجة حبست الأنفاس، حيث تعادل المتنافسان برصيد النقاط بواقع 50 نقطة في المسابقات الرئيسية، وخسر عبدالله النقبي أمام خصمه بعد أن تم إلغاء نتيجة الترشيح لعدم التزامه بطريقة الترشيح المعتمدة، الأمر الذي جاء في مصلحة حميد الرزي الشامسي الذي حصد بدوره تصويت الجماهير له وحصل على 30 نقطة إلى جانب حصوله على درجة 47 مقابل 46 للنقبي في الدرجات الممنوحة لليويله على أرض الميدان، ليكون بذلك صاحب بطاقة التأهل.

متنافسان

تنافس في المجموعة السادسة للدور الثاني على خشبة مسرح الميدان: محمد سالم بن دغاش العامري ومكتوم مبارك بن طراف المنصوري.

وفي مسابقة إلقاء القصيد تنافس المشاركان في الدور الثاني بقصيدة أخرى من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي قصيدة «أنتِ مثل ما أنتِ».

وقام الشاعر محمد بن حماد الكعبي بتحكيم هذه المسابقة، ومنح الـ 10 نقاط إلى محمد بن دغاش العامري.

أما في منافسة الرماية فحصد الـ 20 نقطة، مكتوم بن طراف المنصوري، بعدما نجح في إسقاط الصحون الأربعة بزمن أسرع من زميله.

وفي منافسة اليوله التي يقوم بتحكيمها راشد الخاصوني، قدم المتنافسان عرضين رائعين على إيقاع الأهازيج الشعبية، ما بين الثبات باليوله الأرضية والقدرة على التحكم في عملية «فر» السلاح نحو خط الليزر، ونال مكتوم بن طراف المنصوري العلامة 46، فيما تقدم محمد بن دغاش العامري بالعلامة 49. وسيتنافس المشاركان في مسابقتي الخيل والهجن خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الكشف عن هوية المتأهلين في الحلقة المقبلة.

إقبال جماهيري

وأكد راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الإقبال الجماهيري المتزايد على التصويت يعكس مدى التفاعل مع البطولة، ومواكبتهم لها لحظة بلحظة، وقد أثبتت الحلقة السادسة أن صوت الجماهير مسموع، وأن المركز قد استخدم أعلى المعايير في عملية الرصد والمتابعة وفقاً للشروط واللوائح المعمول بها في التحكيم، بعدما جاء الحسم وظهرت النتيجة في شكل مفاجأة للجمهور ولكنها أعطت بعداً جديداً للبطولة، وهو ما يجعلنا نسعى لتعزيز الجهود لمواكبة هذه الثقة من الجماهير من خلال التطبيق الذكي الذي يتم من خلاله الترشيح لليويله.