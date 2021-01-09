مصري يطلب زوجتيه في بيت الطاعة لرفضهما زواجه بثالثة

المصدر: البيان الإلكتروني

على الرغم من زواج رجل مصري باثنتين إلا انه أصر على الزواج بثالثة، ولكن زوجتيه وقفتا له بالمرصاد ، ورفضتا زواجه للمرة الثالثة.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحف المصرية فقد أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجتيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها هجرهما لمنزل الزوجية ووضعهما يديهما على بعض ممتلكاته، وملاحقته بدعاوى حبس فى قضايا نفقات وهمية رغم أنه يداوم على إرسال نفقات أولاده، وحرمانه من رؤية أطفاله عقابا له على الرغبة في الزواج للمرة الثالثة.

وقال الزوج : "تزوجت من زوجتي الاثنتين17 سنة، وأنجبت 5 أطفال منهما، إلى أن قررت الزواج للمرة الثالثة من أرملة صديقي بسبب ظروفها الصعبة ولكنهما رفضتا، وقررتا ملاحقتي، وتكدير حياتي، والسطو على بعض من ممتلكاتي ليضمنان حقوقهما من وجهة نظرهما".

وأضاف الزوج أنه أثناء جلسات القضية، أمام محكمة الأسرة: "فشلت للتصدى لطمع زوجتى الاثنتين، مما سبب لي مشاكل كبيرة في عملي بعد سيطرتهما على جزء كبير من ممتلكاتي وحدوث أزمة مالية لي، وإنكارهما القيام بذلك ورفضهما رده لي ومساعدتي، لذا أقمت دعوى قضائية لمطالبتهما بالرجوع لمنزل الطاعة، بعد رفضهما الطلاق بشكل ودي وتسوية الخلافات، مما جعلهما يحاولتا ابتزازي".

وأكد الزوج: "استخدمت حقي الشرعي في الرغبة بالزواج، ولم أحرم يوما أياً من زوجتي الاثنتين من حقوقهما، ولكنهما رفضتا زواجي بسبب طمعهما في أموالي، ليلاحقاني ويهدداني ويحرماني من رؤية أبنائي، بجانب إقامتهما دعاوى قضائية ضدى بتهم باطلة، واتهامي أنني أشكل خطراً عليهما وعلى أولادي".