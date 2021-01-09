السعودية.. خطة لتحويل العام الدراسي لـ 3 فصول

المصدر: وكالات

أعدت وزارة التعليم خطة شاملة للارتقاء بالتعليم في مختلف مجالاته تتضمن تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول بدلاً من اثنين، وتدريب طلاب الجامعات إلزاميا 6 شهور قبل التخرج، وإطلاق المدارس المهنية، وتعزيز المرونة بين التعليم العام والمهني وتطوير المسارات المتخصصة في المرحلة الثانوية.

كما تتضمن الخطة التوسع في رياض الأطفال والتعليم المشترك بالمرحلة الابتدائية وتحديث معايير تقييم اداء المعلمين، ونظام تصنيف المدارس.

وبحسب صحيفة "المدينة المنورة" فوفقا للخطة التي اعتمدها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ سيتم إشراك الجهات ذات الاختصاص في الوزارة في المهام المتعلقة بها وتشكيل لجان من مختلف قطاعات الوزارة للبدء في العمل الفوري لتنفيذ المبادرات واعداد الخطط اللازمة فيما يتعلق بعمليات التطوير.