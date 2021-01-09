اصطادوا سمكة ثم لاذوا بالفرار هرباً منها

المصدر: البيان الإلكتروني

ماذا تفعل عندما تصطاد سمكة ذات شكل غريب ومخيف في عرض البحر؟ والأكثر إثارة أنها تهاجم من يصطادها وتطلق شحنات كهربائية قد تصيب الإنسان بالشلل.

إنها سمكة الرعاد التي تعيش تحت الرمال فوجئ 3 صيادين أستراليين، مؤخرا، بصيدها بينما كانوا في عرض البحر، ثم لاذوا بالفرار حتى لا تؤذيهم السمكة غير المألوفة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا الحيوان البحري يعرف ب"سمك الرعاد"، وجرى رصده على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز وفق صحيفة الجزيرة.

وكان الصيادون؛ جوزيف شالوي وريكي واري بوري وستيف كير، في رحلة صيد بخليج باتيمانز، في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأضاف الصيادون أن السمكة استرعت انتباههم على الفور، لأنهم لم يروا مثيلا لها من ذي قبل، فبدوا في حالة من الذهول.

ومن المعروف أن هذه السمكة ليست مسالمة لأنها قد تهاجم الشخص الذي تراه فتقوم بصعقه وربما تحدث شللا لديه، وبالتالي، فهي لا تخلو من الخطورة.

وعندما أدرك الصيادون خطورة السمكة، قاموا بإعادتها إلى الماء على الفور، لأنها تمتاز بقدرتها على إطلاق شحنات كهربائية صوب الآخر.

وتختفي هذه السمكة في العادة تحت الرمال، وتستطيع أن تصيب الإنسان بصدمات كهربائية مؤذية جدا قد يصل تأثيرها إلى إحداث شلل.