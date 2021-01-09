أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي .. لعبة تغزو الأسواق

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشهر الألعاب التي تغزو السوق الأمريكي مؤخراً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لعبة اقتحام الكابيتول الجديدة المقتبسة من أحداث الشغب التي شهدها الكونغرس الأمريكي واللعبة التابعة لمجموعة "LEGO Capitol Invasion"، صورت بعض اللقطات من الأحداث العنيفة التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، فيما لم يعرف مؤلفها بعد، لكن يتم تداولها بشكل كبير على الانترنت خلال الساعات الماضية.

وهي عبارة على صندوق متكون من 10621 قطعة بلاستيكية، و مجسمات لأشخاص صغار الحجم، تتمحور قصتهم حول حادثة اقتحام الكابيتول وفق روسيا اليوم.

كذلك، سارعت بعض الشركات لعرض الملابس والإكسسوارات التي ظهر بها "ذو القرنين"، جاك آنجلي، الشاب الثلاثيني الذي لفت أنظار العالم إليه بعد مشاركته في تظاهرات أنصار ترامب واقتحامهم الكونغرس الأمريكي.

والملابس عبارة عن قبعة من الفرو بلغ سعرها 279.95 دولارا، وقرنين بـ11.95 دولارا، وقلادة بـ60 دولارا، وكفوف بـ54.99 دولارا، وبنطلون بـ34.99 دولارا. وكلها شبيهة بتلك التي كان يلبسها جاك "ذو القرنين" عند اقتحامه يوم الأربعاء مبنى الكابيتول بواشنطن.