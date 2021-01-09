"مجموعة يلا" تطلق الموسم الثاني من برنامجها الإذاعي "يلا فاديا"

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد مجموعة يلا المحدودة مالكة أكبر منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي بالمنطقة لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج الإذاعي "يلا فاديا" من تقديم الإعلامية فاديا الطويل على تطبيق "يلا لايف" ضمن حلقات صباحية يومية بمشاركة أعداد كبيرة من مستخدمي التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور منصات "يلا" للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي التثقيفي والمجتمعي وتقديم قيمة مضافة للمستخدمين وخاصة فئة الشباب، كما تُعد استكمالاً لاستراتيجية المجموعة في الانتشار الهادف والبناء لدى قطاعات أكبر من مستخدمي تطبيقات الترفيه الرقمي في المنطقة العربية .

ورصد برنامج "يلافاديا" في موسمه الأول خلال شهر ديسمبر 2020 العديد من الموضوعات التي تهم مشتركي التطبيق بواقع 20 موضوعاً مختلفاً على مدار حلقات البرنامج تلامس واقع حياتهم اليومية تنوعت ما بين مفاهيم الصداقة والحب وقيم المجتمع ومكافحة التنمر على مواقع التواصل مروراً باختيار الشريك والخيانة والتسلط وغيرها، ويسند لمشتركي التطبيق من أعضاء وزوار المجلس المخصص لبرنامج يلا فاديا الدور الأكبر في طرح رؤيتهم للموضوعات المطروحة وسبل تجاوز التحديات التي يمكن أن تواجههم فيها.

وفي إطار مواكبة منصة "يــلا" لتطلعات مستخدميها ينتظر أن يشهد الموسم الجديد من "يلا فاديا" إشراك أكبر عدد من المستخدمين للمشاركة في تقديم البرنامج من خلال رؤاهم وأفكارهم لموضوعات متعددة تخص الاسرة والمجتمع والإنسان بشكل عام ضمن إطار مشوق يشمل مداخلات متعددة من المشتركيين على أنغام الموسيقى .

وقد شهد مجلس برنامج "يلا فاديا" في الموسم الأول انضمام واحد وثمانين ألف مستخدم حيث أمضى المستخدمون ما مجموعه 9 ملايين دقيقة ضمن وقت البرنامج بشكل إجمالي، وبمتوسط 63 دقيقة لكل مستخدم.

وقال صيفي إسماعيل رئيس مجموعة "يلا": إن الشركة قد اعتمدت نهجاً جديداً في إنتاج وتقديم هذه النوعية من البرامج الإذاعية وذلك للمرة الأولى في المنطقة العربية التي يتمكن فيها المذيع من تقديم البرامج الاذاعية من أي موقع يختاره دون الحاجة للاستويوهات المجهزة، وأضاف أن هذه التجربة الفريدة تقدمها المجموعة عبر منصاتها بالتعاون مع الإعلامية فاديا الطويل باعتبارها إحدى أهم المؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى قيم وهادف وكخطوة جديدة مميزة في مسيرة مجموعة يلا المحدودة التي تمتلك عدة تطبيقات مميزة للدردشات الصوتية والألعاب الإلكترونية الشعبية الأكتر انتشاراً في المنطقة بهدف خدمة مشتركي التطبيق وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم بحرية وتلقائية أكبر وهو مايميز تطبيق "يلا لايف" ويجعله متفرداً .

من جهتها أعربت الإعلامية فاديا الطويل عن سعادتها بخوض هذه التجربة مع المنصة العربية الأكبر في مجال الترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي، مشيرةً إلى أن التجربة على حداثتها قد أثبتت نجاحها .

وألمحت الطويل أن قطاع الترفيه الرقمي سيشهد خلال المرحلة المقبلة تطورات متلاحقة تستوجب هذه النوعية من الأفكار الخلاقة والتي تعد قيمة مضافة لمستخدمي هذه المنصات الآمنة والتطبيقات الموثوقة والمتوافقة مع القيم والأخلاقيات العربية.

هذا وتبدأ أولى حلقات يلا فاديا في موسمه الثاني اعتباراً من الأحد 10 يناير 2021 من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 10.30 بتوقيت السعودية 10.00 صباحا إلى 11.30 بتوقيت دبي ويستمر من الأحد الى الخميس .

يذكر أن مجموعة يلا المحدودة هي المجموعة الأولى العاملة في الإمارات بمجال التكنولوجيا التي تدرج في بورصة نيويورك الأمريكية وتمتلك تطبيقات يلا لايف ويلا لودو.