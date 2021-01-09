هرب العريس أثناء حفل الزفاف فتزوجت العروس واحداً من المعازيم

المصدر: البيان الإلكتروني

فى مشهد يشبه أفلام السينما بوليوود في ولاية كارناتاكا الهندية وقع حادث غريب حيث هرب عريس ليلة زفافه دون سبب واضح تاركا العروس وعائلتها في كارثة حقيقية، فيما حاولت الأسرة التغاضى عن تلك الأزمة بتزويجها لأحد المعازيم الذى تقدم إلى العروس فى نفس ليلة هروب العريس ليتزوجها أمام الجميع لينقذ العروس من مأساة بمعنى الكلمة.

قالت صحيفة "india times " عبر موقعها الإلكترونى، أنه اتضح بعد ذلك أن صديقة العريس الذى يدعى "نافين" هددته بإفساد حفل الزفاف عن طريق شرب السم أمام الضيوف ليهرب بعدها العريس من قاعة الزفاف ويعدها بمقابلتها، فيما لم يُعرف أي شيء عنه منذ ذلك الحين، تاركًا عائلة العروس مصدومة بعد هروبه وفق صحيفة اليوم السابع.

وأفاد التقرير، أنه عندما بدأت العروس "سندو" تبكى من الموقف المحرج والصادم، قرر أفراد عائلتها البحث عن عريس مناسب من قاعة الزفاف نفسها والعمل على حل تلك الأزمة بتزويجها من آخر.

ولفت التقرير، إلى أنه بالفعل تطوع شاب آخر يدعى تشاندرو، الذي كان يشهد قصة زواجها منذ بدايتها وكان شاهدا عليها، ووافقت كلتا العائلتين وسرعان ما التقى الطرفان وأكملوا الزواج وأصبح تشاندرو وسندو زوجين في نفس اليوم.