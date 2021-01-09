سعودي يعترض على مخالفة مرورية.. "شاورما وليس جهازاً محمولاً"!

المصدر: البيان - أحمد قوجة

قدم سعودي نال مخالفة قيمتها 500 ريال جراء استخدامه للهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة، اعتراضاً طريفاً على الصورة التي التقطها له نظام "ساهر" في مدينة جدة، مبيناً أنه كان يأكل سندويشة شاورما ولا يستخدم هاتفاً محمولاً.

ونشر أحد الحسابات السعودية في "تويتر" صورة للاعتراض على المخالفة، يقول الرجل فيها في بند الاعتراض: "شاورما وليس جهاز محمول".

ويذكر أن قانون المرور السعودي يفرض غرامة مالية، على من يثبت أنهم قد استخدموا هواتفهم النقالة خلال قيادة المركبة، وتقدر قيمة هذه الغرامة بمبلغ يبدأ من 500 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 900 ريال على الأكثر، حيث يتم اكتشاف المخالفة من خلال نظام ساهر. ولا يتم مضاعفة المخالفة إلى حدها الأعلى إلا بقرار من اللجان المختصة وبجود مسببات لذلك.

ووضعت الداخلية السعودية 6 شروط للتمكن من خدمة الاعتراض على المخالفات المروية هي:

أولًا: أن يكون المعترض مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية.

ثانيًا: يمكن الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

ثالثًا: يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

رابعًا: لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة والمخالفات المرورية المسددة، قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.

خامسًا: يتوجب السداد بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

سادسًا: يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.