فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة «ناسا»، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن، عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، حقيقة وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض.

وقال العالم المصري، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، مساء أمس، إن كل ما يشاع عن وجود كائنات فضائية على الأرض وأن الحكومة الأمريكية تستعملها هو "كلام فارغ".

وأضاف الباز: "بالتأكيد هناك حياة أخرى بمخلوقات مختلفة خارج الأرض، فنحن مجرد جزء صغير من الكون، لكن حتى الآن لا يستطيع العلم الجزم بوجود أي معلومة عن وجود حياة بأي مكان في الكون، وحتى الأصوات التي نسمعها هي مجرد انعكاسات لما يحدث بالكون من انفجارات كونية أو حركة الكواكب".

وذكر أن كوننا نتأثر ونؤثر في حالة وجود عوالم أخرى هو احتمال قائم، لكن تحديد مكان وحيثيات هذه العوالم أمر مستحيل.