حيلة شيطانية وراء خطف فتاة واغتصابها في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

حيلة شيطانية لجأ إليها شابان مصريان لاغتصاب فتاة حسناء كانت تشق طريقها في أحد الشوارع في منطقة الهرم.

فوجئت الفتاة الثلاثينية الحسناء بشابين يحيطان بها ويصرخ أحدهما بقوله «طلعي التليفون اللي سرقتيه مني» وأمام حالة الاندهاش التي انتابت الفتاة وذهولها وابتعاد المارة عنها اقتاد المتهمان الفتاة عنوة داخل «توكتوك» إلى شقة أحدهما بالهرم وتناوبا على اغتصابها تحت تهديد السلاح، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

تلك الرواية شرحتها الفتاة في محضر الشرطة بقسم الهرم، قالت: «أنا اتخطفت وأنا ماشية في منطقة المريوطية واتخطفت من الشارع، اثنين شباب افتعلا مشاجرة واتهموني بسرقة التليفون بتاع واحد منهم، وأنا قعدت أصرخ في الشارع وهما خطفوني جوه توكتوك وقالوا للناس دي حرامية وهنسلمها في القسم».

وأضافت الفتاة أن المتهمين ذهبا بها إلى شقة أحدهما في الهرم واعتديا عليها جنسيا تحت تهديد المطاوي، وأنها تعرضت للاغتصاب لمدة 3 ساعات، وأنها توسلت للمتهمين أن يتركاها لكنهما هدداها بالقتل.

وأفادت تحريات المباحث صحة رواية المجني عليها البالغة من العمر 28 عاما، وتعمل كوافيرة وتم تحديد المتهمين بعد أن أدلت بأوصافهما وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما وهما «محمد» 21 عاما ويعمل سائق، «محمد» 20 عاما عاطل، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة.