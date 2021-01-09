«قاذف الحلوى» في عامه المئة يتعافى من «كورونا»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت ابنة جيل هالفورسن، الطيار الأمريكي الذي عرفه أطفال ألمانيا في أواخر أربعينيات القرن الماضي باسم «قاذف الحلوى»، تعافي والدها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دينيس ويليامز، أول من أمس، إن والدها، الذي يعيش في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة والبالغ من العمر 100 عام، يعاني من سعال، لكنه بخلاف ذلك في حالة «جيدة للغاية».

وقالت ويليامز: «يبدو أنه عاد تقريباً إلى حالته الطبيعية بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 100 عام»، مضيفة أنه ممتن لجميع الرسائل التي تمنى مرسلوها له التعافي، من بينها العديد من الرسائل الواردة من ألمانيا. وأصيب هالفورسن بالفيروس في ديسمبر الماضي. واشتهر هالفورسن بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما قطعت القوات السوفييتية الوصول البري إلى برلين الغربية وسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة. وخلال الفترة من يونيو 1948 حتى مايو 1949، قام طيارون أمريكيون وبريطانيون وحلفاء بتسليم ما يقرب من 280 ألف شحنة من المواد الغذائية والإمدادات عن طريق الجو. وشملت هذه الشحنات أيضاً الحلوى. وكانت فكرة هالفورسن هي إسقاط الحلوى للأطفال خلال الحصار السوفييتي، وسرعان ما أصبح واجهة جسر برلين الجوي.