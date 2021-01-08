بالفيديو.. جرو شجاع ينقذ كلباً أعمى من الغرق

المصدر: وكالات

نجح جرو في إنقاذ كلب أعمى من الغرق بعد أن سقط في حمام سباحة.

وسجلت كاميرا المراقبة المثبتة في فناء أحد المنازل في مدينة سونتشاليس الأرجنتينية لحظة إنقاذ جرو لكلب أعمى سقط في حمام السباحة.

وأظهرت مقاطع الفيديو كيف سقط كلب لونا الأعمى البالغ من العمر 14 عاما في حمام السباحة، في حين سارع كلب آخر صغير يدعى كايبيرينها إلى السباحة وسار يركض بقلق على طول حوضها، في محاولة منه لشد "لونا" عبر طوقها وانتشاله من الماء.

وبعد لحظات، سبح "لونا" إلى الطرف الآخر من المسبح حيث التقطه "كايبيرينها" وساعده في الخروج.