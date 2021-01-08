بشجاعة نادرة .. مواطن سعودي ينقذ طفلاً جرفته سيول

المصدر: البيان الإلكتروني

بشجاعة نادرة وغير مبال أقدم مواطن سعودي على إنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان شمال غرب عسير ظهر اليوم رغم نصيحة من حوله بعدم الإقدام على ذلك لأن السيل كان قوياً والأمر فيه مخاطرة كبيرة على حياته.

ووفق صحيفة سبق قال المواطن السعودي عامر بن موسى الشهري (37 عاما) : "بينما كانت هناك مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين عاما تقريباً، يقفون على رصيف محاذ لوادي أعشار بمركز أحد ثربان، سقط بهم الرصيف القريب من السيل، فاستطاعوا الخروج جميعاً إلا واحد منهم يبلغ من العمر 16 عاما لم يستطع الخروج لأنه الأصغر سنًا وجسمًا".

وأضاف الشهري : "شاهدت الشاب وهو يموج في السيل، وكنت أراقبه لمحاولة إنقاذه في الوقت والمكان المناسبين، وقوبلت بمعارضة من كثير من الموجودين، إلا أنني لم آبه بهم، ونزلت في السيل الذي كان قويًا، لكن الحمدلله الذي كتب له النجاة على يدي، وخرجت به وهو بين الحياة والموت، لينقل بعدها إلى المستشفى حيث قدمت له الإسعافات، وهو الآن بصحة جيدة، ولله الحمد".

وبعد إنقاذه للطفل خر ساجدا شكرا لله على سلامته وسلامة الطفل الذي نجح في إنقاذه.