سبعيني يتلقى بريداً أُرسل إليه في التاسعة من عمره

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقَّى رجل بريطاني يبلغ من العمر 75 عاماً بريداً أُرسل إليه وهو في التاسعة من عمره.

وأعرب كريس هارمون، وهو مندوب مبيعات متقاعد، عن سعادته الغامرة بعد أن تسلَّم بطاقة بريدية مفقودة منذ فترة طويلة ترجع إلى عام 1955.

وذكر موقع صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن صحيفة «ميترو» اللندنية، أن الرسالة كانت قد أرسلت إلى هارمون من صديق المراسلة الأمريكي عندما كان صبياً صغيراً يعيش في شرق مقاطعة ساسكس البريطانية، غير أن الأمر استغرق 66 عاماً كاملة حتى وصول الرسالة إليه في النهاية.

وجرى اكتشاف الرسالة المتأخرة في متجر للأعمال الخيرية في دورشيستر، بعد تسليمها كجزء من حملة التبرعات لجمع الطوابع لمصلحة صندوق «ويلدمار هوسبيس كير» للأعمال الخيرية.

ورأى أحد المتطوعين في الصندوق الخيري أن البطاقة البريدية كانت موجهة إلى كريس هارمون، ثم حاول العثور عليه عبر موقع «فيسبوك».

ثم تواصل معه من بيرشور بشأن ما إذا كانت الرسالة موجهة إليه، وكانا مسرورين تماماً عند إدراك أنها كذلك.

وتكشف الرسالة القديمة - التي تحتوي على شعار المحطة المركزية الكبرى وطابع بريد جوي قديم - أن المواطن الأمريكي فريد كيندال كان أوفر حظاً إذ تلقى زوجاً من الصنادل الهولندية من صديقه لأيام الطفولة.

وكان هارمون، الذي أمضى فترة طفولته في مقاطعة بيس هيفين، سعيداً للغاية عندما تلقى أخيراً الرد في 13 أكتوبر من العام الماضي من كيندال، الذي وقَّع الرسالة باسم «العم فريد»، رغم عدم وجود صلة قرابة تربط بينهما، وتعهده بإرسال هدية إلى كريس في عيد ميلاده العاشر.

وظل الصديقان من أصدقاء المراسلة عبر المحيط الأطلسي حتى سبعينيات القرن الماضي، عندما فقدا الاتصال ببعضهما.

ثم حاول هارمون من دون جدوى تعقب أنباء كيندال في ولاية نيو جيرسي، وهو يعمل ناشراً من منطقة شورت هيلز، وذلك في زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة في عام 2007، غير أنه اكتشف أن صديق المراسلة قد وافته المنية منذ عدة سنوات.