بالفيديو.. زلة لسان لوزيرة سودانية "تشعل" مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزيرة المالية والاقتصاد السودانية المكلفة د. هبة محمد علي، بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية، وفق موقع "أخبار السودان".

ووصفت هبة خلال حديثها عن الشباب في مؤتمر صحفي في منبر وكالة السودان للأنباء، الفترة الانتقالية “بالانتقامية” قبل أن تدارك حديثها وتصحح الخطأ.

وقالت وزيرة المالية المكلفة في مقطع الفيديو المتداول : إن ” الشباب كلهم قاعدين منتظرين وظائف ونحن خلال (الفترة الانتقامية) الانتقالية نكون وفرنا للجميع ما يصبو إليه”.