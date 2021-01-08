أقصر زرافتين في العالم تثيران دهشة العلماء

المصدر: دبي - البيان

عثر العلماء على نسختين من الزرافات تعانيان من قصر القامة بشكل مثير للاستغراب، ففي حين يبلغ متوسط طول الزرافات 5.4 أمتار، لم يزد طول الزرافتين اللتين عثر عليهما في أفريقيا على 2.8 متر، أي نصف الطول المعتاد لهذا الحيوان.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن العلماء يعتقدون أن هاتين الزرافتين، تعانيان من حالة القزامة، نتيجة زواج الأقارب، تماماً كما يحدث مع البشر.

وقال علماء إن إحدى الزرافتين، التي يطلق عليها «جيميل»، ذات حركة محدودة، بسبب ساقيها القصيرتين.

وتنتمي واحدة من الزرافتين إلى فصيلة «النوبية»، التي كانت منتشرة في شمال أفريقيا.

وشوهدت هذه الزرافة للمرة الأولى في عام 2015، في المنتزه الوطني في أوغندا، حيث لاحظ الباحثون أن هذا الحيوان، لديه أطراف غير متناسبة مع جذعه ورقبته.

وفي عام 2020، عاد فريق الباحثين من أجل الاطلاع على حالة هذه الزرافة، وكانت هناك نسخة مطابقة في نامبيا، واسمها «نيغيل»، وهي من فصيلة «الرزافات الأنغولية».