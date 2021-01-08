مزارع يتباهى بخضراواته العملاقة

إعداد - نهى حوّا

«إذا كانت الخضراوات كبيرة الحجم، فلا يعني ذلك أن مذاقها ليس جيداً»، فزراعة جزرة تبلغ متراً تستغرق الوقت نفسه كزراعة واحدة بطول 15.24 سنتيمتراً، وهي تبقى طرية وعذبة المذاق. هذا ما قاله البريطاني جيرالد ستراتفورد البالغ من العمر 72 عاماً، لمجلة «ذا نيوزويك».

قال إنه كان يحلم ببصلة كبيرة، وقد تمكن مع الوقت من زراعة واحدة بزنة 2.72 كيلوغراماً، لكن رغبته تبقى في أن يزرع واحدة وزنها 4.54 كيلوغرامات.

متأثراً بوالده المزارع تعلم الزراعة، لكنه اضطر إلى اللجوء إلى الكتب في سبيل زراعة خضار أكبر حجماً، وتبين له أن الخضراوات الكبيرة بحاجة إلى بذور ذات نوعية جيدة. أضف إلى ذلك يقول للناس: «إذا أردتم زراعة خضراوات كبيرة الحجم، فعليكم بالصبر».

على سبيل المثال، يستخدم في زراعة جزرة كبيرة برميلاً محفوظاً بداخله مواد طبيعية مثل العصير سعته 200 لتر، ثم يقطعه من فوق ويغسله ويملأه برمل البناء. ويأخذ لوحاً معدنياً ويدفعه في الرمل في سبيل صنع ست ثغرات على شكل جزر في الأسفل ثم يملأ كل ثغرة بسماد خاص، لكن حتى باستخدام سماد عادي يمكن الحصول على جزرة جيدة، حسب قوله.

يزرع حالياً الجزر الكبير والجزر الأبيض والشمندر الطويل و15 نوعاً من البطاطس والطماطم وأربعة أنواع من الخيار، والكوسا والبصل.