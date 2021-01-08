مسببات جديدة لحدوث النوبات القلبية

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة علمية، عن أسباب جديدة لحدوث نوبة قلبية لمرضى القلب، وذلك من خلال مواد تتفاعل داخل الجسم البشري.ونقل موقع «إكسبريس» البريطاني، تقرير الدراسة العلمية، التي أكدت وجود مسببات أخرى قادرة على إحداث مشاكل في القلب.

ويقول الدكتور المتخصص بالأوعية الدموية، الأستاذ بجامعة لانكستر، آدم تايلور، أن البكتيريا «السيئة» في الجسم، قد تتطور بنشاط، وقادرة على الانتقال إلى مجرى الدم، وهذا ما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، التي تسبب بدورها نوبة قلبية. كما أشار الخبير إلى أن الطعم المر في الفم، هو إشارة خطرة، بالإضافة إلى الألم الشديد في الأسنان، يمكن أن يكون من أعراض النوبة القلبية.