السعودية.. وفاة شخص في حادث مروع

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شخص بعد أن اصطدمت حافلة محملة بالمياة بـ 3 سيارات بعقبة شعار بالسعودية اليوم.

ووفق صحيفة "سبق" فإن شاحنة محملة بعبوات مياه سقطت في العقبة، الرابطة بين أبها ومحايل عند الساعة الثالثة وخمس دقائق واصطدمت بـ 3 سيارات، قبل أن تنقلب؛ ما نتج عنه وفاة واحدة وإصابة.

وعلى الفور باشر رجال المرور الحادث في حينه، وعملوا على تنظيم حركة السير، وتسهيل مرور ومباشرة الجهات الأخرى، ونجحوا في فتح الطريق في غضون 20 دقيقة.

وحث رجال المرور الجميع على توخي الحذر وأخذ الحيطة، فضلاً عن الاستخدام للتروس الثقيلة عند النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبات.