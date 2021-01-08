في حالة هي الأولى من نوعها..وفاة رجل في فرنسا بداء الكلب

المصدر: البيان الإلكتروني

في حالة هي الأولى من نوعها توفي في وسط فرنسا رجل بداء الكلب بعد تعرضه على الأرجح للعض أو الخدش من خفاش كان أعلى منزله، وفق معهد «باستور».

وأصيب الرجل الستيني بالتهاب في الدماغ لم يُعرَف سببه في أغسطس 2019 .

وأجري تحليل جيني لعينات أخذت من جسم الرجل بعد وفاته، بموجب شراكة بين مستشفى «نيكر» الباريسي ومعهد «باستور» تهدف إلى تحديد أسباب التهابات الدماغ غير الموثقة وفق سكاي نيوز.

وأظهرت هذه الاختبارات أنه أصيب بفيروس «ليسّا»، وهو فيروس الخفافيش الأوروبي من النوع 1 الذي تحمله الخفافيش.

وقال نائب رئيس المركز الوطني لداء الكلب في معهد «باستور» لوران داشيو إن «35 عاماً مرّت على آخر وفاة من هذا النوع في العالم، وفي فرنسا، هي بالفعل الأولى من نوعها».

وأضاف «ثمة حالة وفاة مماثلة حصلت عام 1985 في روسيا، وحالتا وفاة أخريان بنوع آخر من فيروس الخفافيش لعالمين متخصصين في دراسة الخفافيش، أولاهما عام 1985 في فنلندا والأخرى في اسكتلندا عام 2002»، ورجّح أن «يكون المريض الذي مات في ليموج احتك بالخفافيش التي تعشش أعلى منزله».

وذكّر الباحث بأن فرنسا قضت رسمياً على داء الكلب منذ عام 2001، وذكّر بأن «الحالة الأخيرة المسجّلة في فرنسا والمتعلقة بحيوانات غير طائرة تعود إلى عام 1998».